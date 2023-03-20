МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 20 марта будет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно, говорится в релизе московского аэропорта "Домодедово". Молдавская FlyOne отменила несколько рейсов 19 марта

Jazeera Airways со 2 февраля начала выполнять регулярные рейсы из аэропорта "Домодедово" (DME) в Эль-Кувейт, столицу Кувейта, рейсы выполнялись четыре раза в неделю.

"Авиакомпания Jazeera Airways увеличивает частоту полетов из московского аэропорта "Домодедово" в Кувейт. С 20 марта авиаперевозчик будет выполнять из DME ежедневные рейсы по уникальному направлению для московского авиационного узла", — говорится в сообщении.

Как уточняется, полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus 320.

Jazeera Airways — кувейтская авиакомпания, основанная в 2004 году. Авиаперевозчик выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Непал, Пакистан, Индию, на Шри-Ланку и в Европу. Это вторая национальная авиакомпания Кувейта.