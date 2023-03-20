МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Первый контейнерный терминал" группы Global Ports, расположенный в Большом порту Санкт-Петербург, начал обслуживать новый прямой контейнерный сервис Torgmoll из Китая, сообщает группа. Отправка грузов в контейнерных поездах на СКЖД выросла в 2023 году

"Первый контейнерный терминал" приступил к обслуживанию нового регулярного контейнерного сервиса прямого сообщения с Китаем. Оператором выступает китайская транспортно-логистическая компания Torgmoll", — говорится в сообщении.

Терминал принял первое судно в рамках сервиса 17 марта 2023 года. "Судозаходы будут выполняться дважды в месяц по маршруту Циндао – Шанхай – Хуанпу (Гуанчжоу) – Санкт-Петербург. На маршруте задействованы 5 специализированных судов-контейнеровозов средней вместимостью 2500 TEU", — сообщает группа.

В рамках сервиса на площадке терминала будут формироваться ускоренные контейнерные поезда по отправке импортных грузов на станции Московского региона. Клиентам также будут доступны услуги депо порожних контейнеров — можно будет забирать контейнеры из стока самостоятельно, завозить экспортные грузы для затарки и организовывать подсыл порожнего оборудования с использованием железнодорожной инфраструктуры терминалов.

В 2023 году в дополнение к московскому и дальневосточному офисам Torgmoll также откроет филиал в Санкт-Петербурге.

"Первый контейнерный терминал" расположен в Большом порту Санкт-Петербург и является одним из крупнейших контейнерных терминалов на территории России. Терминал располагает крытыми и открытыми складскими площадками, предоставляет широкий спектр услуг по перевалке и обслуживанию контейнерных, генеральных и навалочных грузов.

Global Ports Investments PLC – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Группе" Дело" принадлежит 61,5% акций компании.