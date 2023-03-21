МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россияне для путешествий в середине весны чаще всего ищут авиабилеты в Сочи (22,5%), а из зарубежных направлений самым популярным оказался Стамбул (13%), говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Российские туристы теперь могут оформить визу в Эфиопию по прибытии

"На апрель путешественники чаще всего ищут перелёты в Сочи: отправиться к морю хотели бы 22,5% россиян, которые уже начали выбирать варианты для отдыха. На втором месте оказалась Москва, доля которой составила 13,8%, и почти столько же пришлось на Санкт-Петербург, занявший третью строчку (13,2% поисковых запросов)", — рассказали в сервисе.

Кроме того, в список российских городов, которыми интересуются путешественники, вошли Калининград (8,5%), Минеральные Воды (6,8%), Махачкала (3,9%), Казань (3,4%), Владикавказ (1,9%), Екатеринбург (1,7%) и Новосибирск (1,4%).

"Самым популярным зарубежным городом для апрельских путешествий оказался Стамбул: на него приходится 13,0% поисковых запросов. Второе место занял Ереван: доля столицы Армении составила 7,9%. Пользуются спросом и морские направления: Дубай хотят посетить 6,9% туристов, Анталью — 6,4%, Пхукет — 5,4%, а Бангкок — 3,8%. Также в топ-10 вошли Ташкент (3,2%), Тель-Авив (3,1%), Баку (2,2%) и Минск (2,1%)", — добавили аналитики.

В сервисе уточнили, что интересуют путешественников и другие города, где в апреле уже будет тепло и даже жарко: часто ищут перелеты в Тбилиси, Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Белград, Коломбо, Алматы, Мале, Денпасар, Астану и Сеул.