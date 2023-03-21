МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин, сообщил РИА Новости представитель компании Павел Малышкин. "Аврора" увеличит частоту рейсов из Хабаровска в Харбин

"Открываются рейсы авиакомпании "Аврора" в Пекин из Хабаровска два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Ведется продажа билетов на aeroflot.ru с глубиной до 31 мая", — сообщил представитель авиакомпании.

По данным хабаровского аэропорта, в расписании воздушного узла возобновляются рейсы в Пекин с 26 марта по 26 октября Стоимость билетов начинается от 11 905 рублей в одну сторону (без багажа) и от 18 325 рублей при приобретении билетов туда-обратно (без багажа). Время в пути составит около трех часов.

Полеты по исторически традиционному для весенне-летнего расписания направлению в столицу Китая будут осуществляться впервые с 2019 года.

Кроме того, в весенне-летней навигации аэропорта Хабаровск ожидается увеличение частоты рейсов в Харбин. Приобрести билет можно от 10 685 рублей в одну сторону (без багажа), при покупке билетов туда-обратно — от 16 695 (без багажа).

В настоящее время "Аврора" выполняет рейсы дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. С 27 марта планирует три рейса, с добавлением полетов по средам. Время в пути — порядка полутора часов.