МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Самолеты авиакомпании "Аврора" будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток — Пекин с 28 марта три раза в неделю. Jazeera Airways запустит ежедневные рейсы из Москвы в Кувейт с 20 марта

"Открываются рейсы авиакомпании в Пекин из Владивостока три раза в неделю… Ведется продажа билетов… с глубиной до 31 мая 2023", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Авроры".

В телеграм-канале мэрии Владивостока сообщается, что выполнение перелетов начнется 28 марта. Стоимость билетов в "Авроре" прокомментировать не смогли. По информации с сайта авиакомпании "Аэрофлот", где продаются билеты, одно место эконом-класса на первом рейсе Владивосток — Пекин будет стоить примерно 11,7 тысячи рублей.

Авиасообщение Приморье — КНР было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. В начале февраля в пресс-службе "Авроры" рассказали РИА Новости, что на 26 марта назначен запуск рейсов Владивосток — Харбин. Запланированные на конец марта рейсы будут первыми регулярными перелетами между Приморским краем и Китаем за три года.

С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта.