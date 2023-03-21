МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Иран надеется увидеть завершение строительства и запуск транспортного коридора "Север-Юг" до 2025 года, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Эхсан Хандузи. Зеленский ввел санкции против 141 юридического лица из России и Ирана

"Мы надеемся увидеть завершение проекта коридора "Север-Юг" и открытие железнодорожных путей до того, как сроки полномочий нынешнего правительства Ирана (во главе с президентом Эбрахимом Раиси — ред.) подойдут к завершению (следующие президентские выборы в Иране пройдут летом 2025 года — ред.), — сказал Ханудзи.

Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг " — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

На иранской территории остается незавершенным участок ж/д Астара-Решт в рамках МТК "Север-Юг". Россия, Иран и Азербайджан готовят межправсоглашение о строительстве этого участка, планируют заключить его в 2023 году.