МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Объем перевозок грузов по железнодорожному мосту между Россией и Китаем через реку Амур за первые четыре месяца его работы составили более 540 тысяч тонн, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В США внесли проект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем

Строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами России и Китая в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% бюджета строительства российской части моста. Инвесторами проекта выступили также госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" и ОАО "РЖД".

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о росте грузооборота между Россией и Китаем благодаря первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур: с момента запуска в ноябре 2022 года частота движения увеличилась более чем в пять раз, по мосту прошло более 130 составов, которые перевезли свыше 540 тысяч тонн грузов", — говорится в сообщении РФПИ.

Пункты пропуска на железнодорожном мосту между Россией и Китаем через реку Амур в связи ростом грузооборота в ближайшие два месяца переведут на круглосуточный режим работы, сообщил РФПИ.

"Движение по мосту осуществляется на участке межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области Российской Федерации и Тунцзян провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. В связи со значительным ростом грузооборота в течение следующих двух месяцев пункты пропуска будут переведены на круглосуточный режим работы, что позволит в два раза увеличить частоту движения составов", — говорится в сообщении РФПИ. Путин признался, в чем Россия завидует Китаю

Отмечается, что РФПИ и партнеры планируют дальнейшие мероприятия по расширению пропускной инфраструктуры, которые позволят обеспечить проектную загрузку моста.

Мостовая часть железнодорожного перехода Нижнеленинское-Тунцзян имеет протяженность 2,2 километра. Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по колее двух стандартов шириной 1520 миллиметров (Россия) и 1435 миллиметров (Китай). Максимальная пропускная способность мостового перехода составит до 20 миллионов тонн грузов в год.

Запуск движения по мосту создал новый транспортный коридор между Россией и Китаем, который позволяет сократить расстояние транспортировки грузов в северные провинции Китая более чем на 700 километров по сравнению с существующими маршрутами, увеличить товарооборот между Россией и Китаем, стимулирует реализацию новых логистических и промышленных проектов на территории ЕАО и приграничных провинций КНР.