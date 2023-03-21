МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Железнодорожные перевозки между Россией и Китаем превысили 540 тысяч тонн

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он отметил, что в новых геополитических условиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, опирающихся на развитие трансграничной инфраструктуры.

"В прошлом году открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур. Готовятся новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам", — сказал Мишустин.