ЕРЕВАН, 21 мар — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания "Армения" меняет название на Air Dilijans, сообщили в пресс-службе перевозчика. Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин

"Авиакомпания "Армения" будет переименована в Air Dilijans… Учитывая, что в Республике Армения на данный момент существует ряд компаний с созвучными названиями, авиакомпания "Армения" вынуждена изменить свое название во избежание заблуждения наших пассажиров", — говорится на странице авиакомпании в соцсетях.

Отмечается, что это решение было принято в интересах пассажиров и в целях экономии времени, обеспечения удобства при приобретении услуг авиакомпании.

"Обращаем внимание, что остальные реквизиты авиакомпании остаются прежними. Авиабилеты, приобретенные до переименования, остаются в силе и не требуют внесения изменений", — говорится в сообщении.