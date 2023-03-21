МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай планируют сформировать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", заявил президент страны Владимир Путин. Хуснуллин оценил перспективы мариупольского морского порта

Российский лидер во вторник проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

"Как я уже сказал, мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути", — отметил он.

Путин добавил, что освоение транзитного потенциала проекта является перспективным видом сотрудничества России и Китая.