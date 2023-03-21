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2023
https://1prime.ru/transport/20230321/840146572.html
Россия и Китай будут сотрудничать по "Северному морскому пути"
Транспорт
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https://россиясегодня.рф
. Россия и Китай планируют сформировать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", заявил президент страны Владимир Путин. Российский лидер во вторник проводит переговоры с... ПРАЙМ, 21.03.2023
транспорт, бизнес, новости, владимир путин, си цзиньпин, северный морской путь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай планируют сформировать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", заявил президент страны Владимир Путин.
Российский лидер во вторник проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.
"Как я уже сказал, мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути", — отметил он.
Путин добавил, что освоение транзитного потенциала проекта является перспективным видом сотрудничества России и Китая.