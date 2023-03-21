МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. РЖД после рекордного объема перевозок грузов в между Россией и Китаем в 2022 году фиксируют их рост на 85% за первые два месяца 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Железнодорожные перевозки между Россией и Китаем превысили 540 тысяч тонн

"В 2022 году удалось достичь рекордного объема перевозок (через железнодорожные пункты пропуска и порты) − 123 млн тонн, что почти на треть превысило показатель 2021 года. Высокая динамика перевозок сохраняется и в текущем году: по итогам января-февраля объем перевозок вырос на 85% и составил 26,9 млн тонн", — сообщили в РЖД.

Там отметили, что РЖД уделяют особое внимание стратегическому партнерству с китайскими коллегами в области железнодорожного транспорта.

"Продолжается взаимодействие с китайскими коллегами по развитию инфраструктуры погранпереходов и повышению эффективности их работы. Так, в 2022 году введен в эксплуатацию новый контейнерный терминал на ЖДПП Забайкальск. Завершение полного комплекса мероприятий по развитию этого пункта пропуска планируется в 2026 году", — рассказали в компании.

В ближайшей перспективе ожидается, что на запланированные объемы работы (до пяти поездов в сутки) выйдет мостовой погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян, движение через который было открыто в конце прошлого года.

"Существуют также перспективы в увеличении перевозок через трансмонгольский маршрут. Кроме того, значительное содействие увеличению объемов железнодорожных грузоперевозок сможет оказать создание новых пунктов пропуска на границе России и Китая, а также развитие транзитного коридора через Казахстан со строительством третьего пункта пропуска на китайско-казахстанской границе и примыкающей к нему железнодорожной линии Аягоз – Бахты", — продолжили в РЖД.

Среди приоритетных направлений сотрудничества российских и китайских железных дорог в компании назвали цифровизацию перевозок, в том числе электронный документооборот с таможенными органами, внедрение перспективных технологий цифровой радиосвязи, а также расширение номенклатуры перевозимых грузов.