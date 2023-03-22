МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Железнодорожное сообщение, остановленное с 1 марта после катастрофы с 57 погибшими, начинает постепенно восстанавливаться в Греции в среду. В Греции не видят угроз для банковской системы страны

В ночь с 28 февраля на 1 марта между Афинами и Салониками в Темпи, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек, в основном студенты. После катастрофы железнодорожное движение было остановлено.

Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Сообщается, что начальник станции не имел опыта управления движением на железной дороге.

Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание. Не работало дистанционное управление движением, светофоры, были проблемы со связью. Власти признают, что если бы системы безопасности были исправны, катастрофа бы не произошла.

По всей стране прошли многотысячные митинги с обвинениями в адрес правительства в гибели людей.

Правительство пообещало, что движение на железной дороге будет восстанавливаться при соблюдении всех мер безопасности, а в конце сентября будут установлены новые системы дистанционного управления и сигнализации Европейской системы управления поездами ETCS (European Train Control System).

Постепенное возобновление движение будет происходить с 22 марта в пять этапов, каждые из них будет длиться пять дней, а начнется оно с пригородных электричек, сообщил государственный министр, ответственный за транспорт и инфраструктуру, Йоргос Герапетритис.

На первом этапе 22 марта возобновится движение пригородных поездов, в частности, Пирей — Афины — Железнодорожный центр Ахарнон – Аэропорт, других пригородных поездов из Салоников, Александруполиса, Патр. Возобновятся также грузовые перевозки из Салоников в Идомени и Промахону и из Триасио в Салоники, ходить будут одна или две пары поездов в день.

С 27 марта планируется возобновить пригородное сообщение из Афин в Коринф, Киато, Эгио, с 1 апреля может возобновиться движение междугородних поездов InterCity Афины – Салоники, а также электричек Салоники – Лариса и других через участок, где произошла авария. С 6 апреля после оценки условий движения будут добавлены одна или две пары пассажирских поездов Афины–Салоники и грузовых Триасио-Салоники, а 11 апреля будут добавляться остальные маршруты.

"Возобновление работы железной дороги необходимо для восстановления доверия населения. Кроме того, задержка начала эксплуатации даже при ограниченном количестве рейсов сопряжена с серьезными рисками хищений и/или саботажа. Наконец, существует очень серьезная проблема с грузовыми перевозками в соседние государства", — сказал Герапетритис.

Перезапуск железнодорожной сети после длительного перерыва в обслуживании потребовал инспекции всей инфраструктуры, осмотр всей сети занял примерно четыре дня. После длительного перерыва состоялся пробный запуск поездов.

Правительство заявило, что будут приняты меры для немедленного повышения безопасности. Согласно плану правительства, до окончательной сдачи проектов модернизации технологической сети пять станций будут закрыты, они будут работать только на посадку-высадку. На работающих станциях будут два начальника станций в смену. Предусмотрено снижение скорости на не оборудованных сигнализацией участках до 80 километров в час и 100 километров в час для пригородных/грузовых и пассажирских поездов соответственно. На всех пригородных поездах будет по два машиниста и по одному проводнику. В штате сотрудников поездов InterCity Афины — Салоники будет три человека по сравнению с двумя сейчас.

Владеющая поездами компания Hellenic Train поэтапно установит регистраторы записи разговоров в кабине между машинистами и регулировщиками движения Организации железных дорог OSE — начальниками станций, диспетчерами. Для связи сотрудников на железнодорожной сети OSE в кратчайшие сроки планируется ввести в эксплуатацию систему GSM-R на подвижном составе, сделав систему УКВ-связи второстепенной. Планируется дополнительный набор персонала на железную дорогу.

В критических местах железнодорожной сети будет поставлена полицейская охрана, поскольку сейчас нередки акты вандализма, растаскивания и порчи имущества.

Особый акцент планируется сделать на безопасности в туннелях – они долгие годы были в плачевном состоянии, но правительство не обращало внимания на жалобы железнодорожников.