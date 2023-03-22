МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рейсы в аэропорту Анадыря в среду вновь задерживаются из-за метели и штормового ветра, занятия в школах города отменены. Авиакомпания "Аврора" открывает рейсы из Хабаровска в Пекин

Накануне в аэропорту были отменены местные рейсы и рейс из Хабаровска и обратно. Во вторник вечером ГУ МЧС предупредило о сильной метели с видимостью 500 метров и менее, северо-западным ветром 20-25 метров в секунду, порывами 25-30 метров в секунду продолжительностью около 12 часов 22 марта в Анадыре. Под действие циклона также попадает Анадырский район, Эгвекинот, Провиденский городской округ, Чукотский район.

На сайте аэропорта Анадыря в среду указано, что задерживаются по метеоусловиям прибытие и вылет рейсов в Залив Креста, Беринговский и Хатырку. До 23 марта задержан самолет из Хабаровска и обратно.

"Занятия в школах отменены, детские сады работают в штатном режиме", — сообщил РИА Новости представитель мэрии Анадыря.