МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром в среду остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". В аэропорту Анадыря снова задерживаются рейсы

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", — говорится в Telegram-канале ведомства.