В Севастопольской бухте приостановили движение катеров и паромов
Власти: в Севастопольской бухте приостановлено движение катеров и паромов
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте утром в среду остановлено, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", — говорится в Telegram-канале ведомства.