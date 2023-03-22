МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров предложило продлить срок действия ваучеров, которые выдавались после массовой отмены рейсов в пандемию, либо предоставить авиакомпаниям средства для возврата пассажирам денег, следует из письма организации в адрес главы Минтранса РФ Виталия Савельева (копия имеется в распоряжении РИА Новости). "Внуково" вернул электронные посадочные талоны

В письме говорится, что пассажиры не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут использовать его на покупку билетов, так как срок действия ваучера (3 года) истекает и по закону перевозчики должны вернуть деньги. При этом, отмечает организация, у авиакомпаний на текущий период нет средств для полного закрытия вопроса по всем билетам пассажиров.

"В этой связи будет целесообразным предусмотреть альтернативный механизм решения ситуации с ваучерами на выбор пассажира: возврат денежных средств за неиспользованный ваучер, данное решение потребует предоставление адресной помощи авиакомпаниям для возврата денежных средств. Данная поддержка позволит сохранить финансовую устойчивость авиакомпаний; продление срока действия ваучеров, для этого необходимо внести коррективы в постановление правительства России", — говорится в письме.

Данные предложения, отмечает общество, позволят защитить права пассажиров и будут способствовать стабильной работе российских авиакомпаний.

Ваучеры выдавали взамен неиспользованных авиабилетов во время отмен рейсов из-за пандемии коронавируса. Их можно было использовать на покупку нового билета.