МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Завод "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") и Минский метрополитен подписали контракт на поставку 28 вагонов метро, сообщила российская компания. РЖД намерены увеличить число вагонов-бистро

Из этих вагонов планируется сформировать семь четырехвагонных электропоездов, которые будут перевозить пассажиров после ввода в эксплуатацию второго участка третьей линии минского метро.

"Контракт подписан по результатам тендера на поставку подвижного состава для Минского метрополитена, организованного Минским горисполкомом", — говорится в сообщении ТМХ.

Метропоезда, поставляемые Минску, будут со сквозным проходом через весь состав. Головные вагоны оборудуют местами для маломобильных пассажиров.

"В пассажирском салоне установят эргономичные диваны, современные системы информирования пассажиров, обеспечения микроклимата и видеонаблюдения. Подвижной состав обеспечат надежной шумо- и теплоизоляцией, современным асинхронным тяговым приводом. В экстерьере будет использован уникальный дизайн", — пишет ТМХ.

Завод "Метровагонмаш" сотрудничает с Минским метрополитеном с момента пуска подземки в 1984 году. В настоящее время в метро белорусской столицы эксплуатируются 346 вагонов, изготовленных в Мытищах.