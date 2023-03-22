МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. РЖД видят проблемы с выгрузкой вагонов в портах, незапланированную переориентацию перевозок угольной продукции с экспортного рынка на внутренний и обеспокоены долгим ремонтом локомотивов: все это ведет к потери погрузки, следует из сообщения компании. РЖД увеличили перевозки рыбной продукции из Приморья на 6,3 процента

"Призываем клиентов и партнеров проявлять больше ответственности при организации грузовых перевозок на лимитирующих направлениях. Выполнение обязательств по вывозу угольной продукции находится на особом контроле руководства компании. Со своей стороны РЖД полностью соблюдают все договоренности и готовы перевезти заявленные объемы. К сожалению, видим случаи нерациональной логистики и сбои в работе других участников процесса", — говорится в сообщении компании.

Там уточняют, что есть проблемы с выгрузкой вагонов на Дальнем Востоке в портах Посьет и Ванино. Чтобы дать им возможность справиться с прибывающими вагонами и не забивать все подъездные пути под завязку, РЖД с начала марта ввели пять ограничений на отправку грузов. Из-за этого суммарно потеряна в погрузке туда 221 тысяча тонн. На Юге перебои отмечались в портах Темрюк, Кавказ и Новороссийск. Там в марте введено 17 конвенций и недогружено 193 тысячи тонн.

"Еще одна проблема — непоследовательность действий ряда угольных компаний, которые вместо заявленных ранее экспортных объемов стали предъявлять продукцию для отечественного потребителя", — пишут РЖД. РЖД открыли сеть кофеен "Вокзалы России"

Вывоз на восток угля из Хакасии на экспорт сдерживается выросшими объемами его внутрироссийских перевозок, сетуют РЖД. "Местные угольщики выиграли тендеры на поставку топлива для предприятий Бурятии. По правилам такой груз при приеме к перевозке имеет больший приоритет, поэтому занимает собой основной объем. А вот бурятский уголь — "где родился, там не пригодился" — и массово идет за рубеж, используя свободные мощности Транссиба восточнее Улан-Удэ", — отмечает компания.

Также РЖД пишут, что не всегда могут в полной мере использовать провозную способность БАМа. "Магистральные локомотивы слишком долго простаивают в депо у сервисных компаний, из-за чего происходят досадные сбои в доставке. Восточный полигон — не резиновый. При существующем ажиотажном спросе в перевозках и дефиците мощностей все, что не погружено сейчас, восполнить будет практически невозможно", — добавляют РЖД.