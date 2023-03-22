МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. РЖД запустили на 60 российских вокзалах выдачу электронных справок через QR-код, сообщила компания. РЖД открыли сеть кофеен "Вокзалы России"

"Более чем на 60 крупных вокзалах в Ленинградской, Тверской, Мурманской, Вологодской, Ярославской, Псковской, Ивановской, Костромской, Амурской областях, в Хабаровском и Приморском краях и в Республике Карелия размещены плакаты с QR-кодами. С их помощью можно перейти в онлайн-сервис и оформить пять видов справок", — говорится в сообщении РЖД.

В частности, можно получить справку об изменении графика движения поездов, опоздании или отмене поезда, подтверждении утерянного билета, стоимости билета и наличии мест, проезде по кратчайшему маршруту в поездах дальнего следования.

"В процессе оформления можно посмотреть примеры справок. Документ придет на электронную почту", — добавляют РЖД.

Компания в ближайшее время планирует сделать этот сервис доступным для всех пассажиров через онлайн-форму на своем сайте.