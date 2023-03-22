МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил "Совкомфлот" с 50-летием, отметив, что компания стала известным брендом, лидером в морской транспортировке энергоносителей и заслужила репутацию надежного партнера, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Акции "Совкомфлота" растут почти на пять процентов

"Дорогие друзья! 22 марта 1973 года Советом министров СССР было принято решение о проведении коммерческих операций по фрахтованию иностранного тоннажа…. За эти десятилетия "Совкомфлот" превратился в известный бренд, крупнейшую судоходную компанию, занял лидирующие позиции в морской транспортировке энергоносителей, заслужил репутацию надежного партнера", — говорится в сообщении.

Глава кабмина обратил внимание, что у "Совкомфлота" есть уникальный опыт работы в сложных условиях Арктики. Компания принимает активное участие в масштабных проектах, среди них "Сахалин-1" и "Сахалин-2", "Новый порт", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", а также осваивает высокоширотные арктические маршруты, обеспечивает грузоперевозки по Северному морскому пути.

Морской торговый флот играет важную роль в обеспечении роста экономики, внешней торговли и международных перевозок. Мишустин уверен, что "Совкомфлот" продолжит успешно решать важные государственные задачи и укреплять позиции России как морской державы.

"В этот праздничный день хочу поблагодарить высокопрофессиональный коллектив и ветеранов "Совкомфлота" за напряженный и самоотверженный труд, преданность делу и интересам страны. И пожелать удачи, успехов в осуществлении намеченных планов, здоровья и благополучия", — заключил он.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.