МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российская группа компаний "Дело" и китайская Shandong Port Group будут совместно развивать мультимодальные контейнерные перевозки, сообщает пресс-служба группы. Группа "Дело" обсудила с Ираном реализацию совместных проектов

"Группа компаний "Дело" и Шаньдунская портовая группа (Shandong Port Group, SPG) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере контейнерных перевозок и других направлений логистики и транспорта", — говорится в сообщении.

Документ предусматривает комплексное взаимодействие сразу в нескольких областях, уточняют в группе. "Стороны намерены объединить усилия для обеспечения мультимодальных контейнерных перевозок между странами Азии и Россией, задействовав возможности активов ГК "Дело" и SPG. Входящие в обе группы компании смогут выступать партнерами при продвижении логистических услуг друг друга и вместе разрабатывать интегрированные сервисы", — рассказывают в группе "Дело".

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с китайскими партнёрами, со своей стороны инвестируем в развитие инфраструктуры и мощностей для обеспечения эффективной логистики между Россией и Китаем, формируем актуальные транспортные решения для клиентов и работаем над выстраиванием эффективных и долгосрочных партнёрств с китайскими коллегами", — прокомментировали РИА Новости в группе "Дело".

Так, стороны изучат возможность использования маршрута Циндао – порт Восточный – Санкт-Петербург – Западная Европа для транзита китайских товаров. Взаимодействие планируется и при формировании международных цепочек поставок, логистике экспорта зерна и других насыпных грузов из России в Китай через Дальний Восток. Также предусмотрено сотрудничество в сфере строительства и эксплуатации инфраструктуры: обмен опытом и экспертизой в управлении стивидорными активами, внедрение инновационных технологий при создании и расширении мощностей терминалов, а также закупка современного портового оборудования.

По словам председателя совета директоров группы "Дело" Сергея Шишкарёва, приведенным в релизе, сотрудничество с одной из крупнейших мировых портовых корпораций — это серьезный шаг в расширении присутствия группы компаний "Дело" на азиатском направлении. "Совместная работа позволит вывести на новый уровень как масштаб и качество сервисов, так и эффективность операционных процессов компаний группы", — резюмировал Шишкарев.

Shandong Port Group — китайская корпорация, объединившая в 2019 году в качестве управляющей компании морские порты провинции Шаньдун в рамках создания кластера мирового уровня.

Группа компаний "Дело" – один из крупнейших частных транспортных холдингов РФ. В структуру группы входят стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" также приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей. В шиппинговое направление бизнеса входит Сахалинское морское пароходство, одна из крупнейших судоходных компаний России.