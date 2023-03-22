ЯКУТСК, 22 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" открыла продажу авиабилетов из Якутска в китайский Харбин, сообщает авиаперевозчик. "Внуково" вернул электронные посадочные талоны

"Авиакомпания "Якутия" возобновляет международные рейсы в Китай. С 6 апреля 2023 года самолеты начнут курсировать по маршруту Якутск — Харбин и обратно", — написал авиаперевозчик в мессенджере Telegram.

Отмечается, что с 6 апреля по 11 мая рейс будет выполняться еженедельно по четвергам.

"Тарифы от 230 евро (по курсу на момент приобретения авиабилета). Продажа билетов уже открыта", — добавили в авиакомпании.

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