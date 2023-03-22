МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Водители в Польше организовали акцию протеста против передвижения российских и белорусских грузовиков, сообщила радиостанция RMF FM. Польские фермеры рискуют полностью лишиться урожая в этом году

Согласно информации радио, фуры польских транспортных компаний создали затруднения движения на трассах S2, S8 и национальной дороге № 50. Перевозчики потребовали от правительства запретить проезд российских и белорусских фур на территории страны, работу российских и белорусских компаний, а также разрешить деятельность украинских перевозчиков.

"Белорусские и российские компании, которые имеют свои филиалы в Польше, сегодня де-факто вне конкуренции", — объяснил причину забастовки один из организаторов Рафал Меклер.