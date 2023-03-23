МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Сильный шторм с высотой волн до девяти метров прогнозируется на этой неделе в акватории Берингова моря, не исключены инциденты с морскими судами, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Сотни пассажиров не могут вылететь из Красноярска

"Прогнозируется штормовая погода с высотой волны до 9 метров в акватории Берингова моря", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что складывающаяся ситуация увеличивает вероятность возникновения инцидентов с морскими судами различных типов.