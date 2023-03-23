МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Japan Airlines разместила первый в своей истории заказ на Boeing 737 MAX. Она объявила о покупке 21 самолета для пополнения своего парка узкофюзеляжных лайнеров. СМИ: компании увидели риски для самолетов SSJ из-за дефицита запчастей

Как ранее сообщало агентство Reuters, сумма сделки составляет не менее 2,5 млрд долларов по прейскурантным ценам. Boeing опередил своего европейского конкурента, Airbus, который вел с JAL переговоры о поставках своего популярного узкофюзеляжного самолета A320neo.

Агентство Reuters уже сообщало о готовящейся сделке в среду, ссылаясь на источники в отрасли.

Заказ JAL, флагманского перевозчика Японии, обеспечивает новый плацдарм для MAX. Это важно для компании Boeing, которая стремится подорвать лидерство Airbus на рынке узкофюзеляжных самолетов.

"Одна из проблем, которая сдерживала программу (737 MAX), состояла в том, что, несмотря на хороший объем заказов, статусных заказчиков было не так много. Эта поставка, конечно, очень поможет", — сказал Ричард Абулафия, аналитик аэрокосмической компании AeroDynamic Advisories. Минтранс распределит средства на выкуп самолетов между авиакомпаниями

Хотя JAL сейчас в основном эксплуатирует самолеты Boeing, она удивила многих представителей авиационной промышленности в 2013 году, когда предпочла купить широкофюзеляжный самолет Airbus A350 вместо Boeing 787 Dreamliner. В то время с этой моделью возникли технические проблемы, которые Boeing не удавалось устранить.

В настоящее время основная часть парка узкофюзеляжных самолетов JAL приходится на Boeing 737-800, при этом перевозчик владеет 47 самолетами и арендует еще 17.

Однако Airbus укрепляет позиции на японском рынке узкофюзеляжных самолетов: так, лоукостер Peach из группы ANA эксплуатирует самолеты A320, а Jetstar Japan, входящая в состав JAL, летает на арендованных A320.