МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Восстановление грузовых авиаперевозок в России в ближайшие годы невозможно, однако в 2023 году вероятен рост грузопотока, такое мнение РИА Новости выразил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Авиакомпания "Якутия" открыла продажу билетов в Китай

Издание РБК ранее в четверг со ссылкой на данные Росавиации написало, что из-за ограничения доступа на международные рынки совокупные перевозки грузов (включая почту) российскими авиакомпаниями в прошлом году упали на 59,42%, до уровня 2001 года.

"Действительно, восстановление грузопотока в ближайшие годы невозможно, так как международные транзитные перевозки не восстановятся из-за внешнеполитических факторов. В то же время рост грузопотока в 2023 году весьма вероятен из-за укрепления торговых связей с КНР и рядом других стран", — сказал Пантелеев.

Кроме того, отметил эксперт, не просматривается предпосылок к снижению внутрироссийских грузоперевозок.