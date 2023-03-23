МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. С 2026 года в России будут ежегодно производить более ста самолетов различных модификаций. Такими планами поделился премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Государственной думе. Мишустин оценил уровень реализации нацпроектов

По его словам, власти уже приняли все необходимые решения по соответствующему финансированию.

Глава кабмина подчеркнул, что главной задачей на данный момент является поддержание набранных темпов, в том числе в области модернизации производственных мощностей.

Кроме того, премьер сообщил, что первый полет обновленного российского самолета SSJ в двигателем отечественного производства планируется совершить в течение трех месяцев.