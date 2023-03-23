Россия с 2026 года будет выпускать более ста самолетов разных модификаций
Россия с 2026 года планирует выпускать более ста самолетов различных модификаций в год
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. С 2026 года в России будут ежегодно производить более ста самолетов различных модификаций. Такими планами поделился премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Государственной думе.
По его словам, власти уже приняли все необходимые решения по соответствующему финансированию.
Глава кабмина подчеркнул, что главной задачей на данный момент является поддержание набранных темпов, в том числе в области модернизации производственных мощностей.
Кроме того, премьер сообщил, что первый полет обновленного российского самолета SSJ в двигателем отечественного производства планируется совершить в течение трех месяцев.