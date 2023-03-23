МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года достигла рекордных показателей в строительстве дорог, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, в стране было уложено 176 "квадратов" дорожного полотна.

Новость дополняется