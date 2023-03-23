2023-03-23T13:09:34+03:00
2023-03-23T13:09:34+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230323/840174590.html
Мишустин заявил о рекордных результатах в дорожном строительстве
Транспорт
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Россия по итогам прошлого года достигла рекордных показателей в строительстве дорог, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, в стране... ПРАЙМ, 23.03.2023
транспорт, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года достигла рекордных показателей в строительстве дорог, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
По его словам, в стране было уложено 176 "квадратов" дорожного полотна.
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