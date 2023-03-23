МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне увеличит количество рейсов между Россией и Турцией, говорится в релизе перевозчика. Объединение пассажиров предложило продлить действие ваучеров на авиабилеты

"Аэрофлот" расширяет летнюю программу полетов в Турцию. В новом сезонном расписании, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, авиакомпания будет выполнять полеты из аэропорта "Шереметьево" в пять пунктов Турции: Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир", — говорится в сообщении.

Кроме того, прямые рейсы в различные города Турции будут выполняться из восьми регионов России: Сочи (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан); Санкт-Петербург (Стамбул, Анталья); Екатеринбург (Стамбул, Анталья); Казань (Анталья); Нижний Новгород (Анталья); Новосибирск (Анталья); Самара (Анталья); Уфа (Анталья). Рейсы из Санкт-Петербурга и Сочи в Стамбул с начала сезона до 26 апреля, а также рейсы в Анталью с начала сезона до 24 апреля будет выполнять дочерняя авиакомпания "Россия".

Для того чтобы удовлетворить повышенный спрос в сезон отпусков и летних каникул, будет увеличена частота полетов по ряду направлений Турции, отмечает компания. "Внуково" вернул электронные посадочные талоны

Как указывается в сообщении, на воздушной линии между Москвой и Антальей максимальное количество рейсов в пиковый сезон будет достигать 49 в неделю, на маршруте Москва — Стамбул — 42 рейса в неделю, в Бодрум из "Шереметьево" полеты будут выполняться до двух раз в сутки. Также с 27 мая начнутся полеты по маршруту Москва — Измир с частотой до четырех рейсов в неделю.

"Аэрофлот" отмечает, что полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул с начала летнего расписания станут ежедневными, а в Анталью с конца апреля будут выполняться дважды в сутки. Частота полетов из Сочи в Бодрум с июня будет увеличена до 10 раз в неделю, в Даламан — до 11 раз в неделю. До 4 рейсов в неделю вырастет частота рейсов из Екатеринбурга в Стамбул.