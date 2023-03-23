МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство Каталонии намерено оштрафовать авиакомпанию Vueling из-за дресс-кода стюардесс, сообщила El Pais со ссылкой на источники в департаменте труда. Адвокат объяснила, как оспорить неожиданные штрафы ГИБДД

Ранее профсоюз STAVLA обвинил компанию в дискриминации в связи с требованием от бортпроводниц пользоваться косметикой и носить высокие каблуки, когда бортпроводники освобождены от такого дресс-кода. В результате расследования, департамент труда заявил, что Vueling не соблюдает трудовое законодательство.

При этом, представители компании подчеркнули, что решение носить макияж добровольное. Кроме того, Vueling в течение года проводила с профсоюзами консультации для установления "инклюзивного" стиля экипажа.