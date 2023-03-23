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На Крымском мосту запустят движение грузовиков
Транспорт
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Решение о возобновлении проезда по Крымскому мосту небольших и пустых грузовых автомобилей примут в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что... ПРАЙМ, 23.03.2023
транспорт, бизнес, новости, марат хуснуллин, крымский мост, транспорт, грузовики
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Решение о возобновлении проезда по Крымскому мосту небольших и пустых грузовых автомобилей примут в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что президент Владимир Путин одобрил предложение, соответствующие поручения уже даны.
По словам вице-премьера, движение могут открыть для "Газелей", легких грузовиков и порожних машин. При этом все автомобили будут проходить досмотр перед въездом на мост.
Запуск движения тяжелых грузовиков пока не рассматривается из-за сохраняющихся рисков на фоне спецоперации, отметил Хуснуллин.