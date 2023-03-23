МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Решение о возобновлении проезда по Крымскому мосту небольших и пустых грузовых автомобилей примут в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Аксенов рассказал о "шлифовке" досмотровых процедур на Крымском мосту

Он отметил, что президент Владимир Путин одобрил предложение, соответствующие поручения уже даны.

По словам вице-премьера, движение могут открыть для "Газелей", легких грузовиков и порожних машин. При этом все автомобили будут проходить досмотр перед въездом на мост.

Запуск движения тяжелых грузовиков пока не рассматривается из-за сохраняющихся рисков на фоне спецоперации, отметил Хуснуллин.