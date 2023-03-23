МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Серийные поставки импортозамещенных отечественных самолётов SSJ New авиакомпаниям РФ запланированы на 2024 год, при этом первые поставки начнутся уже в конце текущего года, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет, заявили в "Ростехе"

"Мы рассчитываем, что до конца года мы поставим уже первый SSJ нашим авиакомпаниям, со следующего года это будет уже в серийном объеме поставляться по контрактам нашим авиакомпаниям", — сказал он, отвечая на вопрос о поставках SSJ New.

Мантуров также рассказал, что российские SSJ100 сейчас летают по 11 часов в сутки. "Это является рекордным не только для самого SSJ, но это в сравнении с его аналогами или конкурентами, в том числе Airbus и Boeing. То есть это летные часы, которые нарабатываются другими, уже давно летающими, пассажирскими самолетами", — добавил он.

Кроме того вице-премьер — глава Минпромторга напомнил, что в конце 204 года планируется завершить работу по сертификации и локализации российского самолета МС-21. Начало его серийных поставок запланировано с 2025 года.