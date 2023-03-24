МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россия планирует обсудить с Казахстаном и Туркменистаном строительство трассы в обход Каспийского моря на форуме "Россия — исламский мир: KazanForum" в мае, возможно подписание соглашения, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. Программы развития новых регионов подготовят к 1 апреля, заявил Хуснуллин

"18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение", — сказал он.

В конце января по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина и Хуснуллина в Туркменистан стало известно, что страны обсуждают совместный дорожный проект — строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря.

Как в интервью РИА Новости на ПМЭФ-22 сообщал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, с учетом перенастройки логистики выход к Каспию имеет очень большое значение. Его может обеспечить строительство Юго-Восточной хорды, которая рассматривается в связке с трассой "Меридиан", основное направление которой — Китай.