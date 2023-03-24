МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы, прерванной накануне из-за тумана, восстановлена, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму. Днепровская вода пришла в Крым по Северо-Крымскому каналу

"Движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.

На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Строители восстановили пролеты на автодорожной части моста, сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.