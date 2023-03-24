МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в феврале вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%, флагманской авиакомпании — на 21,3%, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Турцию

"Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в феврале 2023 года: общий объем перевозок составил 3,0 миллиона пассажиров, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе на внутренних линиях перевезено 2,3 миллиона пассажиров, что на 12,1% выше 2022 года", — говорится в сообщении.

"Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" увеличился на 21,3% и составил 1,5 миллиона пассажиров, в том числе 1,1 миллиона пассажиров на внутренних линиях", — отмечает компания.

За январь-февраль группа снизила перевозки на 2,3%, до 6,2 миллиона человек. Авиакомпания увеличила перевозки на 5,4%, до 3 миллионов человек.

Международные перевозки по группе в феврале снизились на 10,9%, в январе-феврале — на 21,2%. Пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 12,1% в феврале и на 4,2% в январе-феврале.

Процент занятости пассажирских кресел группы в феврале увеличился на 12,4 процентного пункта и составил 87,4%, на внутренних линиях — 88,9%, что на 8,2 процентного пункта выше аналогичного периода 2022 года.