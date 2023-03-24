МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Морской торговый порт Мариуполя могут включить в российское грузовое сообщение в скором времени, его потенциал задействуют в полном объеме, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. СМИ сообщили о задержании груза с российскими удобрениями в финском порту

"Мы рассчитываем, что в самом скором времени мариупольский морской торговый порт будет включен в грузовое сообщение России. И его потенциал как для импорта продукции, так и для экспорта, будет использован в полном объеме", — отметил он.

Пушилин в пятницу выступил на итоговом расширенном заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.

Он подчеркнул, что порт протяженностью 4,2 километра с 22 причалами и складскими помещениями площадью более 250 квадратных метров обладает достаточными мощностями для погрузки и разгрузки различных видов грузов, а также имеет крупнейший углепогрузочный комплекс, способный переваливать пять миллионов тонн угля в год.