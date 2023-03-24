МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 июня запустит рейсы в турецкую Анталью из Самары, сообщает компания. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос на 6,3 процента в феврале

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Самара — Анталия. Полеты по этому маршруту начнутся 2 июня 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам", — говорится в сообщении.

Сейчас "Победа" летает в Анталью из Москвы и планирует расширять программу региональных полетов на турецкий курорт. С 1 июня лоукостер начнет выполнять полеты в Анталью из Махачкалы, Перми и Казани, а также планируются рейсы в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.