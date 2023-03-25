МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пять контейнеров индийской Jindal Stainless Ltd, направлявшихся в Россию, застряли в бельгийском порту Антверпен, передает Reuters со ссылкой на компанию. СМИ сообщили о задержании груза с российскими удобрениями в финском порту

Сообщается, что это продолжается около года. Пока нет возможности ввезти груз в Евросоюз.

По словам представителя компании, в контейнерах находится около 100 тонн нержавеющей стали.

Контейнеры были отгружены в феврале 2022 года для переправки через Антверпен, но были задержаны из-за санкций ЕС, введенных против России после начала спецоперации на Украине.

Представитель JSL заявил, что нержавеющая сталь не входит в санкционный список ЕС, и препятствиям к транспортировке быть не должно.

Администрация порта Антверпен-Брюгге передала этот вопрос в федеральную таможенную службу Бельгии.