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2023
https://1prime.ru/transport/20230325/840193763.html
В Антверпене на год застрял груз индийской компании для России
Транспорт
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Пять контейнеров индийской Jindal Stainless Ltd, направлявшихся в Россию, застряли в бельгийском порту Антверпен, передает Reuters со ссылкой на компанию. Сообщается, что это... ПРАЙМ, 25.03.2023
транспорт, бизнес, новости, индия, россия, сталь, бельгия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пять контейнеров индийской Jindal Stainless Ltd, направлявшихся в Россию, застряли в бельгийском порту Антверпен, передает Reuters со ссылкой на компанию.
Сообщается, что это продолжается около года. Пока нет возможности ввезти груз в Евросоюз.
По словам представителя компании, в контейнерах находится около 100 тонн нержавеющей стали.
Контейнеры были отгружены в феврале 2022 года для переправки через Антверпен, но были задержаны из-за санкций ЕС, введенных против России после начала спецоперации на Украине.
Представитель JSL заявил, что нержавеющая сталь не входит в санкционный список ЕС, и препятствиям к транспортировке быть не должно.
Администрация порта Антверпен-Брюгге передала этот вопрос в федеральную таможенную службу Бельгии.