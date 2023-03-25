МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Сервисы онлайн-такси и доставки российской компании "Яндекс" пользуются популярностью в африканском Кот-д'Ивуаре и являются одним из примеров успешного сотрудничества двух стран, рассказал РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков. МИД: Россия поможет Африке в укреплении безопасности и суверенитета

В октябре 2018 года международная команда Яндекс.Такси впервые запустила сервис под брендом Yango в тестовом режиме в крупнейшем городе Кот-дʼИвуара — Абиджане.

"Как-то мне один из коллег в дипкорпусе сказал, что если Yango уйдет из Кот-д'Ивуара, то вся страна "встанет". Я веду речь о сотрудничестве, которое идет по линии компании "Яндекс", которая создала здесь платформу "Яндекс Такси", и полтора месяца назад к ней добавилась платформа "Яндекс Доставка" — местная компания носит название Yango", — рассказал Салтыков.

Говоря о перспективах сотрудничества в инвестиционной сфере, посол отметил, что отсутствие соглашения между двумя странами о поощрении и защите инвестиций сдерживает стремление российских инвесторов вкладывать свои капиталы в ивуарийскую экономику. При этом, по его словам, успешный пример YandexGo "у всех на слуху".

"Поэтому есть успешные примеры капиталовложений, и мы полагаем, что если стороны придут к заключению соглашения (о поощрении и защите инвестиций — ред.), то это только ускорит работу на этом направлении", — добавил Салтыков.

Кот-д'Ивуар располагается в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива Атлантического океана. До 1986 года название страны официально переводилось на русский язык как Республика Берег Слоновой Кости.

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