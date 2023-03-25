СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — ПРАЙМ. Применяемые для атак на Крым украинские морские дроны представляют угрозу судоходству в Черном море, в том числе торговому, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. В Японии сделали серьезное предупреждение Украине

"Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового", — пояснил он.

Константинов считает, что под удар этих дронов также могут попасть торговые суда, участвующие в "зерновой сделке".

"Не знаю всех параметров зерновой сделки, но одним из условий должно было быть отсутствие дроновых атак. Потому что непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует. Но очевидно, что от них могут пострадать и пассажирские суда, и торговые, и военные, и любые другие", — отметил он.

Украинские военные несколько раз пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря. Последняя атака тремя такими средствами, пытавшимися проникнуть в бухту Севастополя, была отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали.