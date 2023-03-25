ТАШКЕНТ, 25 мар — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines с 5 мая возобновляет полеты из Иркутска в Фергану на востоке Узбекистана, на первом этапе рейсы будут выполняться еженедельно, сообщает в субботу пресс-служба Uzbekistan Airports. В Каталонии хотят оштрафовать авиакомпанию из-за дресс-кода, пишет СМИ

"С 5 мая 2023 года российская авиакомпания S7 Airlines после длительного перерыва возобновляет рейсы по маршруту Иркутск — Фергана — Иркутск", — говорится в сообщении в телеграм-канале Uzbekistan Airports.

По данным пресс-службы, на первом этапе рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 по пятницам.

На сегодняшний день S7 Airlines успешно осуществляет рейсы из городов РФ в международные аэропорты Ташкента, Бухары, Самарканда, Ургенча и Намангана, добавили в Uzbekistan Airports.