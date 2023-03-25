МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Три миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым с 1 мая по 30 сентября, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Песков согласился с идеей Медведева о пиратских копиях западной продукции

"В направлении Крымского полуострова… собираемся обеспечить 3 миллиона пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября" — сказал Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, количество поездов до Крыма в этот сезон будет увеличено до 22, дополнительно планируется привлечь 400 пассажирских вагонов.

По словам Савельева, также в этом летнем сезоне российские авиалинии планируют расширение маршрутной сети.

Кроме этого, добавил министр, 25 марта начнется летний сезон на внутренних водных путях. В этом сезоне, сказал Савельев, планируется перевести водным транспортом 9,5 миллиона пассажиров, добавил глава Минтранса РФ.

Он также рассказал, что по "единому билету" россиянам будет доступно 38 маршрутов, добавлено восемь дополнительных: 5 в Абхазию и 2 в Калининград.

Говоря о морских грузоперевозках, министр сообщил, что по итогам 2023 года ожидается увеличение перевалки на 8 миллионов тонн, прирост перевозки грузов на внутреннем водном транспорте ожидается таким же, что и в прошлом году.

Путин также поинтересовался ситуацией с движением контейнеров с Дальнего Востока, на что Савельев ответил, что "ситуация там не просто нормализовалась, а резко улучшилась" — в настоящее время в сутки вывозится 4 тысячи контейнеров, планируется обеспечить вывоз 6,5 тысячи контейнеров.

ДВИЖЕНИЕ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что движение по крымскому мосту идёт в нормальном режиме, а процент досмотра транспорта составляет сто процентов.

"У нас в ежедневном режиме работает 4 парома… Организовано движение в нормальном режиме, мы обеспечиваем сто процентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту", — сказал Савельев.

Организовано также 8 стоянок для машин, которые ожидают парома.

"Движение идёт в нормальном режиме", — подчеркнул министр.

Он также пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в том числе обеспечивающего охрану.