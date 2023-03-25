МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Авиакомпании РФ в 2023 году перевезли 13,8 миллиона пассажиров, на 416 тысяч больше запланированного, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков согласился с идеей Медведева о пиратских копиях западной продукции

"Несколько слов об авиационных перевозках. Мы в этом году планируем перевезти, как Вы знаете, 101,3 миллиона пассажиров. Мы на сегодняшний день, на март, уже перевезли 13,8 миллиона пассажиров, это на 416 тысяч пассажиров больше, чем план, который мы взяли на год", — сказал Савельев.