Российские авиакомпании в 2023 году перевыполнили план по перевозкам
Российские авиакомпании в 2023 году перевезли больше плана — 13,8 миллиона пассажиров
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Авиакомпании РФ в 2023 году перевезли 13,8 миллиона пассажиров, на 416 тысяч больше запланированного, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Несколько слов об авиационных перевозках. Мы в этом году планируем перевезти, как Вы знаете, 101,3 миллиона пассажиров. Мы на сегодняшний день, на март, уже перевезли 13,8 миллиона пассажиров, это на 416 тысяч пассажиров больше, чем план, который мы взяли на год", — сказал Савельев.