ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — ПРАЙМ. Пассажирский рейс из Харбина прибыл в воскресенье в аэропорт Владивостока и стал первым регулярным рейсом Китай — Приморье с начала пандемии коронавируса. Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса

Утром в воскресенье из Владивостока также вылетел первый с начала 2020 года регулярный рейс в Харбин. В дальнейшем перелеты будет выполнять авиакомпания "Аврора" трижды в неделю. Среди пассажиров воскресного рейса были представители властей Приморского края, в том числе губернатор региона Олег Кожемяко. Официальная делегация направляется в КНР для деловых переговоров с китайскими коллегами.

"Самолет из Харбина приземлился около 15.10 (8.10 мск), то есть минут на двадцать позже запланированного. Большинство прилетевших кто-то встречал. Слышно было не только русскую речь, но и китайскую", — сообщил корреспондент РИА Новости из аэропорта.

Некоторые россияне, прилетевшие из Харбина, последний раз были на родине ещё до начала пандемии. Один пассажир рассказал корреспонденту, что вернулся в страну впервые за "года четыре".

По информации РИА Новости, всего этим рейсом Харбин — Владивосток летели 54 человека. Граждан Китая и России в самолете было примерно поровну.

С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты+отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан. Консульский департамент КНР 14 марта сообщил о возобновлении оформления всех видов виз, в том числе туристических, 15 марта. На 28 марта назначен запуск регулярного авиасообщения между Владивостоком и Пекином.