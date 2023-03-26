ПЕКИН, 26 мар — ПРАЙМ. Международный аэропорт Шанхая "Хунцяо" возобновил в воскресенье международные пассажирские рейсы после их приостановки на три года из-за пандемии коронавируса, сообщило Центральное телевидение Китая. Регулярный рейс из Китая прибыл во Владивосток впервые с 2020 года

Журналистам рассказали на пограничном контроле, что "Хунцяо" возобновил обслуживание международных рейсов, а также сообщение с Гонконгом, Макао и Тайванем 26 марта в 00.00 (19.00 25 марта по мск).

Сейчас аэропорт обслуживает всего 36 международных пассажирских рейсов, выполняемых более чем 10 авиакомпаниями.