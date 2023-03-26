ХЕЛЬСИНКИ, 26 мар — ПРАЙМ. Канадская судостроительная компания Davie ведет переговоры о покупке финской верфи владельцев российской круизной судоходной компании "Водоход" Helsinki Shipyard, сделка может быть совершена в ближайшие несколько недель, сообщила в воскресенье крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Финляндия разрешила транспортировку задержанных российских удобрений

Helsinki Shipyard столкнулась с финансовыми трудностями из-за экономических санкций, введенных против России, которая была ее основным экспортным рынком.

"Канадская судостроительная компания Davie намерена купить Helsinki Shipyard, испытывающую финансовые трудности из-за санкций, введенных против России. Секретные переговоры о поглощении ведутся с начала года и уже достаточно продвинулись", — сообщает издание.

Директор по коммуникациям Davie, который участвует в переговорах, Пол Барретт, сообщил газете, что сделка может быть завершена в течение нескольких недель.

В настоящее время верфь принадлежит Algador Holdings, кипрской инвестиционной компании, основанной российскими бизнесменами Ришатом Багаутдиновым и Владимиром Касьяненко, уточняет издание.

Из-за санкций, введенных Европейским союзом, верфь не может продавать суда в Россию, которая была ее основным экспортным рынком. В отношении верфи и ее владельцев никаких санкций введено не было. Верфь специализируется на ледоколах и специализированных судах для арктических условий.

Верфь Davie основана в 1825 году, с 2012 года принадлежит частной акционерной компании Inocean из Квебека. В течение ряда последних лет верфь убыточна и содержится канадским правительством. Davie специализируется на ледоколах, но также строит крейсеры и военные корабли, основным заказчиком выступает кабмин Канады, сообщает издание.