БЕРЛИН, 27 мар — ПРАЙМ. В Германии в понедельник началась общенациональная забастовка, в рамках которой в течение суток будет парализовано практически все движение общественного, междугороднего и ближнего транспорта в большинстве федеральных земель. В Германии пожаловались на пустоту без россиян

Ранее профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG анонсировали на понедельник забастовку с остановкой движения транспорта по всей Германии.

КТО ПОСТРАДАЕТ

По данным немецкой службы занятости, около 14 миллионов жителей страны – трети всех трудоустроенных и выплачивающих налоги граждан – живут вдали от работы и являются так называемыми Pendler, что в переводе с немецкого сленга обозначает личность, которая подобно маятнику (нем. Pendel) находится в постоянном движении от точки А до точки Б и обратно.

Данная группа людей часто комбинирует разные средства транспорта – до электрички или поезда доезжает на автомобиле или велосипеде, а затем делает несколько пересадок в рамках пригородного и городского транспорта. С законодательной точки зрения, забастовки не являются достаточным основанием для отсутствия на работе, поэтому миллионам жителей Германии придется сегодня искать альтернативы и значительно раньше выезжать из дома.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Забастовка остановит общественный транспорт во всех тех федеральных землях, где Verdi и EVG имеют рычаги давления и право голоса в муниципальных транспортных компаниях, то есть почти по всей стране. Акции Deutsche Bank дешевеют третий день подряд

По данным самих профсоюзов, это города и округа федеральных земель Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Другие федеральные земли, такие как Бремен, также пострадают от забастовки, но в меньшей степени.

В Берлине намечена лишь забастовка сотрудников электричек, которая продлится с 4:00 до 15:00, в то время как движение остального транспорта в силу действующего договора профсоюзов и работодателей не изменится.

ПОЕЗДА И АВТОБАНЫ

В конце прошлой недели Deutsche Bahn анонсировал, что в связи с общенациональной забастовкой приостановит в понедельник движение всех поездов дальнего следования, что также затрагивает поезда, отправляющиеся в ночь и ранним утром понедельника.

Пригородное движение, как говорится в заявлении компании, будет "сильно ограничено" по всей стране. Deutsche Bahn призвал по возможности отложить запланированные поездки.

Единственной альтернативой для многих работников страны будет автомобиль, однако из-за забастовок ожидаются многокилометровые пробки. Также не исключена частичная блокада скоростных автодорог участвующими в забастовке сотрудниками автобанов, сообщало профильное рабочее объединение.

АВИАТРАНСПОРТ

В общей сложности в результате забастовки отменено свыше 600 рейсов по всей стране, ожидаются отмены и опоздания прилетающих рейсов. В Германии заявили о переходе на зависимость от американского СПГ

Так, в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Гамбурга отменены все регулярные рейсы, а в Бонне-Кёльне большая их часть. Управляющие компании аэропортов уже заранее анонсировали отмены, узнав о планирующейся забастовке сотрудников безопасности и специалистов по обработке багажа.

Несмотря на то, что аэропорт Берлина не включен в общенациональную забастовку, в нем также ожидаются задержки и отмены в силу прекратившегося внутригерманского авиасообщения.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ

Общенациональная забастовка закончится в 00:00 вторника. Своими действиями профсоюзы усиливают давление в преддверии третьего раунда переговоров с федеральными и местными органами власти, который начнется в понедельник.

Профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5%.