МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Новые, пятый и шестой российские атомные ледоколы проекта 22220, планируется заложить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге, соответственно, в мае 2024 года и в октябре 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.

"Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года – шестой", — сказал Кулинко.

"Мы контракты на них заключили по схеме смешанного финансирования, поровну бюджет и внебюджет. Правительство определило объемы выделяемых средств из бюджета на три года, а госкорпорация — свои источники финансирования. Бюджетные инвестиции в строительство этих двух ледоколов, которые будут работать в акватории Северного морского пути, запланированы в объеме 58,9 миллиарда рублей", — добавил собеседник агентства.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода – "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге сооружаются атомоходы "Якутия" и "Чукотка".

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