МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Росатом" разработал федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Северном морском пути, документ находится на утверждении в правительстве РФ, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции СМП атомной госкорпорации Максим Кулинко.

"Целевые показатели федерального проекта "Развитие Северного морского пути" должны быть достигнуты в 2024 году. Многие задают вопрос: что дальше? Госкорпорация "Росатом" планомерно движется, по поручению правительства, по продлению целевых показателей, контрольных точек, и бюджетированию до 2030 года", — сказал Кулинко.

Он напомнил, что ранее правительство РФ утвердило инициативу социально-экономического развития "Круглогодичный Севморпуть". "До 2030 года грузопоток по СМП должен возрасти до 150 миллионов тонн, увеличена портовая мощность, минимум 13 ледоколов должно обеспечивать круглогодичное судоходство на СМП, а также продлены и увеличены другие показатели", — добавил Кулинко.

"Исходя из указанной инициативы Дирекция СМП корпорации сформировала новый федеральный проект, который также будет называться "Круглогодичный Севморпуть", который прошел согласования Минтранса, Минвостокразвития, Минэка и Минфина. Он находится сейчас на утверждении председателя правительства РФ", — сказал собеседник агентства.

По словам Кулинко, далее все мероприятия будут отражены в электронном бюджете, "где понятны все ответственные исполнители, контрольные точки и бюджет".

"Такой проектный подход позволит нам без остановок перейти в 2025 и последующие годы и системно развивать Северный морской путь, как стратегическую морскую транспортную коммуникацию России", — подчеркнул он.