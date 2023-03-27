ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — ПРАЙМ. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с вице-губернатором китайской провинции Хэйлунцзян Юй Цзянем заявил о планах образовать рабочую группу для обсуждения строительства нового моста между пограничными пунктами Полтавка и Дуннин, сообщили в пресс-службе приморского правительства.

В воскресенье делегация из Приморья отправилась в Китай. Перед вылетом Кожемяко заявил журналистам, что цель поездки — укрепление связей с приграничными китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян.

"Мы образуем рабочую группу и проговорим по строительству моста на границе Полтавка — Дуннин", — приводит пресс-служба заявление губернатора Приморья.

Глава региона также сказал, что приморская сторона "очень положительно" оценивает предложения китайских коллег "по улучшению возможностей железнодорожного транспортного сообщения, строительству дополнительных железнодорожных линий, позволяющих увеличить дополнительно пропускную способность перехода".

Сам Кожемяко предложил продлить на четыре часа работу пунктов пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин и Турий Рог — Мишань "с перспективой дальнейшего перевода их в круглосуточный режим".

Между Полтавкой и Дуннином уже есть мостовой переход. Этот мост, построенный в 1993 году, подвергается подтоплению из-за подъема уровня воды в реке под влиянием тайфунов. В феврале 2018 года правительство РФ одобрило проект соглашения о строительство нового моста между пунктами пропуска Полтавка и Дуннин.

В июле 2022 года на совещании по обеспечению национальной безопасности на Дальнем Востоке Кожемяко заявил, что имеющийся мост находится в предаварийном состоянии. С китайской стороны была построена часть переправы, а на российском берегу работы не начинались, отметил тогда губернатор Приморья. Он попросил поддержать на федеральном уровне обсуждение с китайской стороной продолжения строительства моста и финансирование работ за счет федеральных средств.