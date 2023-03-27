МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Росатом" думает над тем, чтобы создать наземную инфраструктуру для приема с китайских спутников данных, помогающих обеспечить судоходство на Северном морском пути, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции Севморпути госкорпорации Максим Кулинко. "Росатом" рассказал о сооружении ледоколов и плавучих АЭС для Арктики

"В нынешних геополитических условиях количество источников данных, которые позволяют принимать решение о проходе судов по тому или иному маршруту, сильно ограничилось и продолжает сужаться. Я имею в виду ограничения на получение данных с иностранных спутников, а также отсутствие отечественной спутниковой группировки радиолокационного зондирования Земли", — сказал Кулинко.

В целях развития круглогодичного безопасного судоходства по СМП, в первую очередь в восточном направлении, необходимо наращивать количество источников информации, которая позволит повысить точность прогнозов ледовой обстановки, пояснил он.

По словам Кулинко, без помощи "Роскосмоса" не обойтись. "И мы с большой надеждой смотрим на коллег. Причем с точки зрения построения цифровой экосистемы СМП мы с "Роскосмосом" технически синхронизированы и готовы к интеграции по приему и обработке спутниковой информации", — добавил собеседник агентства.

"Но при том, что планы "Роскосмоса" относительно запусков новых спутников по объективным причинам сдвигаются вправо, возникает вопрос, а с какой группировки спутников мы сможем получать данные уже сейчас. И мы очень внимательно смотрим на сотрудничество с китайскими коллегами – у них есть космические аппараты, работающие над Северным морским путем. Думаем над тем, чтобы создать соответствующую наземную инфраструктуру для приема данных с китайских спутников", — сказал Кулинко.

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